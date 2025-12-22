Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bitlis’in Hizan ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avladığı belirlenen bir kişiye yaklaşık 1 milyon lira para cezası uyguladı. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, boş kovanlar ve vurulmuş yaban keçisi tespit etti. Şüpheliye, ilgili mevzuat kapsamında 966 bin 91 lira idari para cezası ve tazminat kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Bitlis'te yasa dışı olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen kişiye para cezası kesti.

DKMP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bitlis'in Hizan ilçesinde yaban keçisi vurulduğuna ilişkin ihbar üzerine ekiplerin alana intikal ettiği belirtildi. Alandaki incelemelerde boş kovanlar bulunduğu aktarılan paylaşımda, söz konusu alanın yakınında bulunan ve şüpheli kişiye ait olduğu bilinen ev için arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON TL'LİK CEZA YEDİ

Paylaşımda, kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan aramada vurulmuş bir yaban keçisinin tespit edildiği belirtilerek, yasa dışı avcılık yapan söz konusu kişiye ilgili kanunlar kapsamında 966 bin 91 liralı idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi.

