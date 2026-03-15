Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti ve zirve takibini devam ettirdi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Manisa FK'yi konuk etti.

GALİBİYET 2. YARIDA GELDİ

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç Amedspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Daniel Moreno ve 90+4. dakikada Ada İbik (kendi kalesine) attı.

MANİSA 10 KİŞİ KALDI

Manisa FK'de 75. dakikada Alenis Vargas, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ZİRVE TAKİBİ DEVAM ETTİ

Amed Sportif Faaliyetler, bu galibiyetle birlikte bir maç fazlasıyla puanını 64 yaptı ve lider Erzurumspor'un iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Manisa FK ise 43 puanla 11. sıraya geriledi.

Amedspor, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise evinde Sivasspor ile mücadele verecek.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Alparslan Şen, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Hasan Ali Kaldırım (Celal Hanalp dk. 16), Cem Üstündağ (Adama Traore dk. 70), Sinan Kurt, Afena-Gyan, Florent Hasani (Dia Saba dk. 70), Zdravko Dimitrov (Daniel Moreno dk. 62), Mbaye Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Çektar Orhan, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Chiristophe Herelle, Yasin Güreler (Ada İbik dk. 43), Umut Erdem, Bobby Adekanye, Yassine Benrahou, Jonathan Lindseth, Yusuf Talum (Yunus Emre Dursun dk. 78), Lois Diony, Muhammed Kiprit (Alenis Vargas dk. 66)

Yedekler: Samet Karabatak, Osman Kahraman, Emre Akboğa, Oğuz Yurtdaş, Ahmet Şen, Umut Can Aslan, Batuhan Çolak

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Goller: Daniel Moreno (dk. 79), Ada İbik (dk. 90+4 k.k.) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı Kart: Alenis Vargas (dk. 75) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Zdravko Dimitrov, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler) Jonathan Lindseth, Bobby Adekanye (Manisa FK)

