55 yaşındaki Vince Zampella, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Peki, Vince Zampella kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

VİNCE ZAMPELLA KİMDİR?

Vincent Walter Zampella II, 1 Ekim 1970 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde doğdu.

Call of Duty, Medal of Honor, Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor

Battlefield 6 gibi önemli eserleri vardır.

Amerikalı oyun yapımcısı olan Zampella, kariyerinin büyük bölümünü Kaliforniya / Los Angeles'ta geçirdi. Zampella, EA bünyesinde Battlefield markasının liderliğini üstlendi. Ripple Effect Studios’un CEO’su olarak görev yaptı.

