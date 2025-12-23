Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde sarı lacivertli takımın kadrosunda eksiklikler dikkat çekti. Beşiktaş maçında yer almayan Ederson ve Jhon Duran neden yok, oynamıyor merak edildi. Maç kadrosunda yer almayan bazı isimler, karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Beşiktaş maçında Ederson ve Jhon Duran'ın kadroda olmama nedeni araştırılıyor. Sarı lacivertli kulüp maç öncesi eksik oyuncularına ilişkin açıklama yaptı. Derbi mücadelesi 20.30'da Chobani Stadyumu'ndaa oynanacak.

EDERSON NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe’nin açıklamasına göre Ederson, Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyecek. Kulüp, bu durumun teknik ya da sakatlığa bağlı bir eksiklikten kaynaklanmadığını vurguladı.

Ederson’un, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle daha önce kulübe ilettiği kişisel ve ailevi talebi doğrultusunda maç kadrosunda yer almadığı belirtildi.

Ederson ve Jhon Duran Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbi kadrosunda yer almadılar

JHON DURAN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Derbi kadrosunda yer almayan bir diğer isim ise Jhon Duran oldu. Fenerbahçe yönetimi, Duran’ın da Ederson ile benzer gerekçelerle Beşiktaş maçında forma giymeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede Noel Bayramı arifesi nedeniyle oyuncunun önceden ilettiği özel talep doğrultusunda bu karşılaşmada kadroya alınmadığı ifade edildi.

Ederson ve Jhon Duran Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbi kadrosunda yer almadılar

EDERSON VE JHON DURAN BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI MI?

Her iki oyuncunun da cezalı ya da sakat olmadığı açıklandı. Kadro dışı kalmalarının nedeni tamamen kişisel ve takvim kaynaklı.

Haberle İlgili Daha Fazlası