Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 futbolcu oynamayacak
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde her iki takımdan toplamda 6 futbolcu çeşitli nedenlerden dolayı maçta forma giyemeyecek.
İKİ TAKIMDAN ÖNEMLİ EKSİKLER
Kadıköy'de 23-25 Aralık'ta oynanacak zorlu derbi öncesinde iki takımda da çeşitli sebeplerden önemli eksikler olacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Faslı Youssef En-Nesyri ve Malili Dorgeles Nene Afrika Kupası yüzünden derbide olamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçen sezon Galatasaray ile oynanan ZTK maçında, karşılaşma sonu tünelde Cihan Aydın tarafından kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu da cezası sebebiyle görev alamayacak.
KUPADAN CEZASI BULUNUYOR
Mert Hakan Yandaş'ın da geçen sezon kupada oynanan Galatasaray derbisinden cezası bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Beşiktaş'ta Afrika Kupası'na gidecek olan Nijeryalı Wilfred Ndidi ile Malili El Bilal Toure zorlu derbi deplasmanında takımlarından uzak kalacak.