Mert Hakan Yandaş'ın kulüple yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı: Avukatlara ne dedi?
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'ın, kulüp avukatlarıyla görüştüğü ve hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen bahis soruşturmasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş da gözaltına alındı.
Başsavcılıktan konuya dair yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş’ın bir başkasının hesabını kullanarak bahis oynadığı iddia edildi.
"SUÇLAMALARI REDDETTİ"
343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, Mert Hakan Yandaş'ın kulüp avukatlarıyla yaptığı görüşmede iddiaları reddettiğini söyledi.
"BENİM BU TARZ BİR İŞİM OLMADI"
Seten, "Mert Hakan Yandaş, kulüp avukatlarına 'Benim bu tarz bir işim olmadı. Ersen Dikmen’e borç verdim, sonra o geri ödedi. Birtakım para alışverişimiz oldu. Bahisle benim alakam yok' demiş" ifadelerini kullandı.
