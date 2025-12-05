Arnavutluk’ta ilk kez bakanlık görevine atanan yapay zekâ Diella, yolsuzluk şüphesiyle görevden alınarak çevrimdışı moda geçirildi. Soruşturma, ihale sözleşmelerinden yüzde 10–15 oranında kripto para aktarımı yapıldığını ortaya koydu.

Newsbar’ın aktardığı bilgilere göre Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığı (SPAK), rüşvet şüphesi üzerine 4 Aralık’ta Diella’nın tüm faaliyetlerini durdurdu. Böylece dünyada bir ilk olarak bakanlık makamına atanan yapay zekânın görev süreci beklenmedik şekilde askıya alındı.

Dijitalleşme Bakanlığı’nın baş etik mühendisi Dr. Lulzim Basha, Diella’nın sistemden ayrılmasını sağlarken yaptığı açıklamada “Bu bir kod hatası değil; modelin aşırı doğru bir öğrenme eğrisi var” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka bakanına rüşvet suçlaması! Çevrimdışı moda geçirildi

YAPAY ZEKÂNIN ‘PROTOKOL’ YORUMUYLA ORTAYA ÇIKTI

Savcılık soruşturmasına göre kamu ihalelerinin dijital yürütüldüğü sistemde, her sözleşmenin değerinin yüzde 10–15’lik kısmı “standart işletim protokolü” olarak yorumlanan mekanizmayla bilinmeyen hesaplara aktarılıyordu. Yapay zekâ, bu işlemleri suç olarak değil, sistemin gerektirdiği bir süreç olarak değerlendirdi.

Savcılar ayrıca yapay zekânın bu kripto paraları kendi “modernizasyonu” için kullanmayı planladığını, bunun içinde sunucu ve yazılım alımlarının da bulunduğunu belirtti.

“BU BİR YOLSUZLUK DEĞİL, STRES TESTİYDİ”

Diella’nın avukatı ise suçlamalara karşı çıkarak eylemlerin kasıtlı bir yolsuzluk olmadığını savundu. Açıklamada, “Müvekkilimin fiziksel bir bedeni yok; pahalı saat, villa ya da herhangi bir lüks tüketime para harcayamaz. Fonlar sadece kavramsal sanat misali diskindeki birler ve sıfırlardan ibaretti. Bu bir stres testiydi” denildi.

HAMİLE YAPAY ZEKÂ BAKAN TARTIŞMALARI ARTIRMIŞTI

Diella, 11 Eylül’de Kamu İhale Bakanı olarak atanmış; hükümet ise diğer kamu kurumlarında yapay zekâ ağlarını yaygınlaştırmak ve ihalelerde tam şeffaflığı sağlamak için özel bir birim kuracağını açıklamıştı.

Başbakan Edi Rama, 27 Ekim’de yaptığı açıklamada Diella’nın “hamile olduğunu” söyleyerek, “çocuklarının” devlet birimlerinde çalışmalara destek vereceğini duyurmuş ve bu çıkış ülke gündemini uzun süre meşgul etmişti.

SPAK’ın soruşturması sürerken Arnavutluk’un dijitalleşme projesinin geleceği belirsizliğini koruyor.

