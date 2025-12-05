Adana'da bir dönercide kurtlu salça ve turşular ele geçirildi. Hijyenik olmayan şartlarda yemek hazırlandığı için işletme mühürlendi. Öte yandan olaya ilişkin cezai işlem başlatıldı.

Adana'da iş yerinde bulundurduğu salça ve turşu kurtlanan, hijyenik olmayan şartlarda hizmet veren dönerci mühürlendi.

Merkez Seyhan ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, bir tavuk dönercide yaptıkları incelemede salça ve turşuların kurtlandığını, tavukların hijyenik olmayan şartlarda saklandığını tespit etti.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Bu görüntüler üzerine bazı ürünlere el konuldu. Ekipler tutanak tutup dönerciyi mühürleyip faaliyetine son verdi.

CEZAİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ayrıca denetimlerde, belirlenen kurallara ve mevzuata uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı.

