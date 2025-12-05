İhlas Haber Ajansı • Adana
Kurtlu salça ve turşu ele geçirildi! Dönercide skandal görüntüler
Adana'da bir dönercide kurtlu salça ve turşular ele geçirildi. Hijyenik olmayan şartlarda yemek hazırlandığı için işletme mühürlendi. Öte yandan olaya ilişkin cezai işlem başlatıldı.
Adana'da dönerci, salça ve turşuların kurtlandığı ve tavukların hijyenik olmayan şartlarda saklandığı için mühürlendi.
- Denetim, Seyhan ilçesindeki bir tavuk dönercisinde yapıldı.
- Salça ve turşular kurtulmuştu.
- Tavukların hijyenik olmayan şartlarda saklandığı tespit edildi.
- Bazı ürünlere el konuldu.
- Dönerci mühürlendi ve faaliyetine son verildi.
- İlkelerine uymayan işletmelere cezai işlemler uygulandı.
Adana'da iş yerinde bulundurduğu salça ve turşu kurtlanan, hijyenik olmayan şartlarda hizmet veren dönerci mühürlendi.
KURTLU SALÇA VE TURŞU BULUNDU
Merkez Seyhan ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, bir tavuk dönercide yaptıkları incelemede salça ve turşuların kurtlandığını, tavukların hijyenik olmayan şartlarda saklandığını tespit etti.
İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Bu görüntüler üzerine bazı ürünlere el konuldu. Ekipler tutanak tutup dönerciyi mühürleyip faaliyetine son verdi.
CEZAİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Ayrıca denetimlerde, belirlenen kurallara ve mevzuata uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı.
