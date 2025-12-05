AKOM'un ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de sağanak ve soğuk uyarısı geldi. Hafta sonu yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sel ve su baskını riski karşı tedbirli olunması çağrısı yapılırken pazar gününden itibaren sıcaklıkların da düşeceği açıklandı.

Hafta sonu yurt genelinde sağanak ve soğuk hava etkisini gösterecek. AKOM, yurdun Balkanlar'dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına gireceğini duyurup sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceği, kuvvetli fırtına ve sağanağın etkili olacağını duyurdu.

AKOM'un ardından bir uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit yaptığı değerlendirmede yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yağışlı havanın yarın yurdun büyük bir bölümünde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında etkili olacağını söyledi.

Balkan soğukları kapıda! AKOM'un ardından Meteoroloji de uyardı: İşte il il haritalı hava durumu

3 BÖLGEYE UYARI ÜSTÜNE UYARI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlı havanın Antalya ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olacağını bildiren Macit, pazar günü ise yağışlı havanın yurdun tamamında etkili olacağını belirtti.

Macit, "Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olacak. Yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yer yer sel ve su baskını yaşanabilir." dedi.

Yağışlı havanın pazartesi ve salı günü de kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edeceğini aktaran Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, pazar gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceğini kaydetti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Macit, pazar ve pazartesi günü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 14 ila 15 derece civarında olacağını söyledi.

Ankara'da yarın ve pazar günü yağmurlu havanın hakim olacağını belirten Macit, sıcaklıkların yarın 15 derece olacağını, pazar ve pazartesi günlerinde 12 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İzmir'de yarın yağış beklendiğini, pazar ve pazartesi günlerinde yağış görülmeyeceğini söyleyen Macit, sıcaklığın 17 ila 18 derece olacağını ifade etti.

