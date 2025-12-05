5 Aralık TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Taşacak Bu Deniz'in yayın saati gündemde
Cuma akşamı, izleyicileri birbirinden güçlü yapımlarla ekran başına geçecek. 5 Aralık Cuma akşamı için kanalların yayın akışları belli oldu. Özellikle popüler dizilerin yeni bölümlerinin aynı saate denk gelmesi, reyting yarışını kızıştırıyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? İşte güncel TV yayın akışı....
5 Aralık TV yayın akışı, bu akşam televizyonda hangi dizilerin olacağını merak eden izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor.
Cuma akşamının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle yine gündemde.
TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8’in güncel yayın akışları netleşirken, izleyiciler “Bugün TV’de ne var? sorusuna cevap arıyor. İşte 5 Aralık 2025 Cuma gününe ait güncel TV yayın akışı ve akşam kuşağında ekrana gelecek diziler…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
5 Aralık 2025 Cuma 20.00'de Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star'da Salako, ATV'de Paranormal Cuma, TV8'de MasterChef ve NOW'da Sahtekarlar yayınlanacak.
5 ARALIK TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA?
5 Aralık 2025 Cuma günü Taşacak Bu Deniz 20.00'de TRT 1'de izleyicisiyle bir araya gelecek.
5 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Arka Sokaklar
00:15 - Güller ve Günahlar
02:30 - Siyah Beyaz Aşk
04:30 - Üç Kız Kardeş
5 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 – İstiklal Marşı
05:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Taşacak Bu Deniz
00:15 - Teşkilat
02:55 - Kasaba Doktoru
5 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:15 - Bu Sabah
10:00 – Bahar
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Kızılcık Şerbeti
00:15 - Rüya Gibi
02:30 - Veliaht
5 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Kiralık Aşk
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 – Söz
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Salako
22:00 - İyi Oyun
00:30 - İyi Oyun
03:00 - Yüksek Sosyete
04:30 - Hanım Köylü
06:00 - Söz
5 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
06:00 - Aldatmak
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfaktaki Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Paranormal Cuma
21:50 - Top Gun: Maverick
00:30 - Gözleri Karadeniz
03:00 - Kardeşlerim
05:30 - Aldatmak
5 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
5 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Sakıncalı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Sahtekarlar
23:30 - Ben Leman
01:15 - Sakıncalı
03:45 - Sakıncalı
06:00 - Karagül