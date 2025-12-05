Cuma akşamı, izleyicileri birbirinden güçlü yapımlarla ekran başına geçecek. 5 Aralık Cuma akşamı için kanalların yayın akışları belli oldu. Özellikle popüler dizilerin yeni bölümlerinin aynı saate denk gelmesi, reyting yarışını kızıştırıyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? İşte güncel TV yayın akışı....

5 Aralık TV yayın akışı, bu akşam televizyonda hangi dizilerin olacağını merak eden izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Cuma akşamının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle yine gündemde.

TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8’in güncel yayın akışları netleşirken, izleyiciler “Bugün TV’de ne var? sorusuna cevap arıyor. İşte 5 Aralık 2025 Cuma gününe ait güncel TV yayın akışı ve akşam kuşağında ekrana gelecek diziler…

5 Aralık TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Taşacak Bu Denizin yayın saati gündemde

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

5 Aralık 2025 Cuma 20.00'de Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star'da Salako, ATV'de Paranormal Cuma, TV8'de MasterChef ve NOW'da Sahtekarlar yayınlanacak.

5 ARALIK TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA?

5 Aralık 2025 Cuma günü Taşacak Bu Deniz 20.00'de TRT 1'de izleyicisiyle bir araya gelecek.

5 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Arka Sokaklar

00:15 - Güller ve Günahlar

02:30 - Siyah Beyaz Aşk

04:30 - Üç Kız Kardeş

5 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI

05:28 – İstiklal Marşı

05:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

00:15 - Teşkilat

02:55 - Kasaba Doktoru

5 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Bahar

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Kızılcık Şerbeti

00:15 - Rüya Gibi

02:30 - Veliaht

5 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Kiralık Aşk

09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber (canlı)

20:00 – Salako

22:00 - İyi Oyun

00:30 - İyi Oyun

03:00 - Yüksek Sosyete

04:30 - Hanım Köylü

06:00 - Söz

5 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

06:00 - Aldatmak

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfaktaki Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Paranormal Cuma

21:50 - Top Gun: Maverick

00:30 - Gözleri Karadeniz

03:00 - Kardeşlerim

05:30 - Aldatmak

5 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

5 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Sakıncalı

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Sahtekarlar

23:30 - Ben Leman

01:15 - Sakıncalı

03:45 - Sakıncalı

06:00 - Karagül

