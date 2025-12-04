Adana'da dere yatağına kimliği belirsiz kişiler tarafından at ve eşek kalıntılarının atılması mahalle halkının tepkisine neden oldu. Çevreye yayılan ağır koku ve artan sinek sorunundan şikâyet eden vatandaşlar, durumun hem sağlık hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde kesilen at ve eşek kalıntıları açık olan atık su dere yatağına atıldı. Vatandaşların tepkisini çeken atıklar nedeniyle özellikle sıcak havalarda dayanılmaz hâle gelen koku hayat kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Bu durum hem sağlık hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturuyor.

Adana'da mide bulandıran görüntü! Dere yatağına at ve eşek kalıntıları atıldı

"BURASI ARTIK OTURULMAZ HALE GELDİ"

Vatandaşlardan Mehmet Mustafa Köroğlu, konuyla ilgili "Buraya at ve eşek kemiği atıyorlar. Burası artık oturulmaz hale geldi. Kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. 50 defa şikayet ettik ama sonuç alamadık. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Burayı anlatmaya gerek yok; yol üzerinden bakınca bile kemik kaynıyor. Burada felaket bir koku var. Kapı penceremiz yaz kış kapalı. Koku ve sinekler nedeniyle hastalıktan kurtulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana'da mide bulandıran görüntü! Dere yatağına at ve eşek kalıntıları atıldı

"GÜVENLİK KAMERASI TAKILSIN"

Bölge sakini Rıdvan Dağlıgül ise dere yatağına güvenlik kamerası takılıp, at ve eşek kesenlerin tespit edilmesi gerektiğini anlatarak şunları söyledi:

"Buradan geçilmez hale geldi. Artık yaşanılmayacak bir ortam var. Koku, sinek ve hastalık nedeniyle durulmayacak bir hal aldı. Su zaten akmıyor. Atılan pisliklerin haddi hesabı yok. Sabaha karşı buraya at ve eşek kalıntılarını atıyorlar. Biz atanları görsek müdahale ederiz. Buraya güvenlik kameralarının kurulmasını istiyoruz. Kimin attığı oradan tespit edilebilir. Yetkililerin bunun üzerinde durmasını rica ediyoruz."

Adana'da mide bulandıran görüntü! Dere yatağına at ve eşek kalıntıları atıldı

Dağlıgül, "Bu at ve eşekleri kesip maalesef halkımıza yediriyorlar. Bilmeden biz de yemiş olabiliriz. Bu kesimlerin sayısı belirsiz. Köpekler bu leşlerin üzerine geliyor. Çocuklar okula gidemez hale geldi" dedi.

Mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini ve dere yatağının düzenli olarak denetlenmesini istedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası