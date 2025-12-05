İBB ile Ekrem İmamoğlu davasında sıcak gelişme! İlk tutukluluk incelemesi yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ile Ekrem İmamoğlu’na yönelik davada ilk tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
- Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla iddianame hazırlandı.
- Iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
- İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk tutukluluk incelemesi yapıldı.
- Tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk halinin devamına karar verildi.
- Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının tahliye talepleri reddedildi.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI KARARI
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
TAHLİYE TALEPLERİNE RET
Öte yandan yapılan tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının tahliye taleplerinin reddedildiği de belirtildi.