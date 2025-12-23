EPDK, elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir karar daha aldı. Daha önce elektrikte çok tüketene devlet desteğini kaldıran EPDK, şimdi de serbest tüketici limitini düşürdü. Peki elektrikte serbest tüketici limitinin düşürülmesi ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Elektrik faturalarında milyonları ilgilendiren yeni bir karar alındı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ELEKTRİKTE SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ DÜŞTÜ

Elektrikte 2026 için serbest tüketici limiti düşürüldü. Buna göre; 2025'te 750 kilovatsaat olan serbest tüketici limiti 2026'da 500 kilovatsaat olarak uygulanacak.

Elektrik faturalarında yeni dönem! 2026da başlıyor

SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİNİN DÜŞÜRÜLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Serbest Tüketici, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen yıllık asgari elektrik tüketiminin üstünde tüketimde bulunan tüm kurum ve kuruluşlardır. Serbest Tüketici limitini aşan aboneler Serbest Tüketici olma hakkı kazanmaktadır. Serbest Tüketici, yapmış olduğu ikili anlaşma çerçevesinde istediği enerji tedarik şirketinden elektrik alabilmektedir. Serbest Tüketicinin enerji aldığı şirketten ayrılması halinde aldığı hizmet kesintiye uğramamaktadır. İlgili görevli tedarik şirketinden, kurul tarafından onaylanan ulusal tarifeler üzerinden elektrik almaya devam etmektedirler.

ÇOK TÜKETENE DEVLET DESTEĞİ YOK

Öte yandan EPDK, mesken aboneleri için yıllık tüketim sınırını 4 bin kilovatsaate düşürmüştü. Böylece, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak. Yeni uygulama abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını yani yaklaşık 2.5 milyon aboneyi etkileyecek.

