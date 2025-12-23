Yeni yıl öncesi gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2026'da sigara fiyatlarına paket başına 5'er TL zam beklediklerini açıkladı. İşte detaylar...

Sigara tiryakileri yeni yılda sigara fiyatlarını ne kadar zam geleceğini araştırıyor. Sigara şirketleri ÖTV artışı ve maliyetleri gerekçe göstererek, sigaraya yeni bir zam yapacak.

SİGARAYA PAKET BAŞINA 5 TL ZAM KAPIDA!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya yapılacak zamla alakalı açıklamalarda bulundu. Dündar, yeni yılda paket başına 5'er TL'lik zam beklediklerini söyledi.

Sigara fiyatlarına zam! 2026'da paket başına ne kadar artacak?

MALİYETLER FİYATA YANSITILACAK

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere vergi oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıtılması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini ifade eden Dündar, zamların kesinleşmesi için resmi açıklamanın beklendiğine dikkat çekti. Dündar, "ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmak mümkün olacak. Ancak mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında sigarada paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde" dedi.

