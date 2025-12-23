Futbol takviminde tempo düşmüyor. 23 Aralık Salı günü hem Türkiye’de hem de Avrupa ve Afrika’da oynanacak kritik karşılaşmalar, sporseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak.

Haftanın en yoğun futbol günlerinden biri yaşanırken, kupa mücadeleleri ve uluslararası turnuvalar ekran başındaki izleyicileri buluşturuyor. 23 Aralık Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi heyecanı öne çıkarken İngiltere Lig Kupası ve Afrika Uluslar Kupası’nda da kritik maçlar oynanıyor.

23 ARALIK BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ

Türkiye - Kupa Grup B

17:30 Konyaspor-Antalyaspor (A Spor)

Türkiye - Kupa Grup C

15:00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (A Spor)

20:30 Fenerbahçe-Beşiktaş (ATV)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İngiltere - Lig Kupası Çeyrek Final

23:00 Arsenal-Crystal Palace (EXXEN)

Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup C

20:30 Nijerya-Tanzanya (EXXEN)

23:00 Tunus-Uganda (EXXEN)

Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup D

15:30 D. Kongo Cumhuriyeti-Benin (EXXEN)

18:00 Senegal-Botsvana (EXXEN)

