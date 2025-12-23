Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının en dikkat çeken randevusunda ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. FB-BJK derbisinin oynanacağı stat, başlama saati ve muhtemel 11'ler taraftarların gündeminde yer alıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Mücadele, sarı-lacivertlilerin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Kadıköy’deki bu kritik randevu, hem grup sıralaması hem de sezonun geri kalanındaki moral dengesi açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, 23 Aralık 2025 Salı günü oynanacak. Derbi, saat 20.30’da başlayacak. Mücadele, futbolseverler tarafından Ziraat Türkiye Kupası yayın hakları kapsamında ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FB BJK MUHTEMEL 11'LER

Derbi öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Teknik ekipler, yoğun fikstür ve sakatlıklar nedeniyle rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Ev sahibi ekipte bazı yıldız isimlerin yokluğu dikkat çekerken, genç oyuncuların kadroda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe: Tarık, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir, Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Abraham

