Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 önemli eksik var
Eintracht Frankfurt yenigisi sonrası Liverpool ve Bodo/Glimp'i deviren sarı-kırmızılılarda Ajax maçının kamp kadrosu açıklandı. Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında kritik bir mücadeleye çıkacak Galatasaray'da iki yıldız, Hollanda kafilesinde yer almadı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncühaftasında 5 Kasım Çarşamba günüAjax ile deplasmanda karşılaşacak. Hollanda ekibine karşı kamp kadrosu açıklanırken; Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.
Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu şöyle:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen
Savunma: Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Eren Elmalı
Orta Saha: Mario Lemina, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Yusuf Demir
Forvet: Victor Osimhen, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu
