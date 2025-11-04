Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 önemli eksik var

Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 önemli eksik var

Eintracht Frankfurt yenigisi sonrası Liverpool ve Bodo/Glimp'i deviren sarı-kırmızılılarda Ajax maçının kamp kadrosu açıklandı. Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında kritik bir mücadeleye çıkacak Galatasaray'da iki yıldız, Hollanda kafilesinde yer almadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncühaftasında 5 Kasım Çarşamba günüAjax ile deplasmanda karşılaşacak. Hollanda ekibine karşı kamp kadrosu açıklanırken; Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 önemli eksik var - 1. Resim

Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Savunma: Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Eren Elmalı

Orta Saha: Mario Lemina, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Yusuf Demir

Forvet: Victor Osimhen, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu

