Denizli’de onlarca işçi saniyelerde ölümden döndü! Dumanı fark eden şoför faciayı önledi
Denizli’de seyir halindeyken araçtan duman çıktığı fark eden servis şoförü, büyük bir faciayı önledi. Şoförün uyarısı ile işçilerin aracı boşaltmasından saniyeler sonra servis alevler içinde kaldı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İşçileri taşıyan servis şoförü Engin Akkaya, araçtan duman çıktığını fark etti. Aracı durduran Akkaya, işçilerin de araçtan inmesini istedi. Aracın boşalmasından saniyeler sonra araç alev topuna döndü.
SANİYELER İÇİNDE ALEV ALDI
Hızla büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının söndürüldüğü aracın Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki işçileri taşıdığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, servis aracı ise kullanılamaz hale geldi.
