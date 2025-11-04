Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı açıklaması: Belki de bu senenin rekorunu kıracağız

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesibasın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"40 BİNE YAKIN TARAFTARIMIZ OLACAK "

Selçuk İnan, Petkovic'in sakatlığının devam ettiğini bu nedenle hafta sonu oynama ihtimalinin olmadığını, Haidara’nın ise bugün itibariyle antrenmanlara çıkacağını bildirdi.Türkiye’nin en önemli takımlarından birine karşı oynayacaklarına değinen Galatasaray'ın eski kaptanı, "Çok önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Pazar günü belki de bu senenin rekorunu kıracağız. Sahada 40 bine yakın taraftarımız olacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var" dedi.

Son dönemlerde formda olduklarını vurgulayan Selçuk İnan, "Bir gerçek var ki bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelenin de üstüne çıkmamız gerekiyor bu maçı kazanabilmek için. Oyuncularım da bunun farkında. Bütün çalışmalarımız da bu şekilde olacak" şeklinde konuştu.

"AJAX MA Ç IYLA İ LG İ L İ BA Ğ LANTISI OLMAZ"

İnan, bir gazetecinin Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajaxkarşılaşmasını hatırlatmasıüzerine, "En nihayetinde çok geniş bir kadrosu var Galatasaray'ın. Biz Ajax maçıyla bir bağlantı kurmaya çalışmıyoruz. Kendi maçımızda Galatasaray'a karşı doğru bir oyunla, doğru bir stratejiyle ve rakipten daha çok mücadele ederek oynamaya çalışacağız. Eğer bunların hepsini doğru şekilde sahaya yansıtırsak, taraftarlarımızın da desteğiyle kendi şehrimizde kazanan taraf oluruz inşallah" ifadelerini kullandı.

" İ Y İ B İ R PLANLA KAZANAB İ L İ R İ Z"

Yeşil-siyahlı ekibin forvet oyuncusu Serdar Dursun da kendilerini zor bir maçın beklediğini, Galatasaray’ın iyi bir takım olduğunu ifade etti.Galatasaray'ın yarın Ajax maçından yorgun döneceğini belirten Dursun, "İyi bir planla kazanabiliriz yani. Neden olmasın? Galatasaray bu sene daha kaybetmedi. Kocaelispor olarak biz bunu başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.