Borsa İstanbul’da bu yılın hem talep toplama hem de işlem görme bakımından sekizinci yeni şirketi olacak Ata Turizm için 11-12-13 Şubat tarihlerinde talepler toplanacak. 11,20 TL fiyatla borsaya gelen şirket, 280 milyon adet hisse satışı hedefliyor. Halka arza 500 bin civarında talep gelmesi halinde, yatırımcı başına 224 lot hisse düşeceği hesaplanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da halka arzlar bütün hızıyla devam ederken, bu hafta yeni bir şirket için daha talepler toplanacak.

SPK tarafından geçen hafta vize alan Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş. şirketinin halka arzı için talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket hisseleri 11-12-13 Şubat tarihlerinde Borsa İstanbul’da satışa sunulacak.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Bu yılın hem talep toplama hem de işlem görme bakımından sekizinci yeni şirketi olacak Ata Turizm’in halka arz bilgileri şöyle:

-Halka arz fiyatı: 11,20 TL

-Satışa sunulan hisse sayısı: 280 milyon adet

-Halka açıklık oranı: %34,88

-Halka arz büyüklüğü: 3 milyar 136 milyon TL

-Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

-Borsa kodu: ATATR

-Pazar: Yıldız Pazar

-Katılım endeksine uygun mu?: Hayır

Ata Turizm halka arz ne zaman? Fiyatı kaç TL? Kaç lot dağıtacak?

KAÇ LOT DAĞITACAK?

Yatırımcılar; aracı kurumlar ya da bankalardaki yatırım hesapları üzerinden halka arz menülerine giriş yaparak “ATATR” kodu ile talepte bulunabilecek. Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara %40 pay ayrıldı. Buna göre halka arza 500 bin civarında talep gelmesi halinde, yatırımcı başına 224 lot hisse düşeceği hesaplanıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE?

Şirket, halka arz gelirinin büyük kısmını kiracı olarak bulunduğu taşınmazları satın almak için kullanmayı planlıyor.

Dorak Holding çatısı altındaki 21 iştirakten biri olan Ata Turizm; otel ve restoran işletmeciliği, madencilik ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Şirket, halka arz gelirinin bir kısmını da taş ocağı yatırımındaki kapasite artırımı ile otel ve restoranların yenilenmesinde kullanmayı hedefliyor.

