Jandarma düğmeye bastı! Yasa dışı bahis ağına darbe, çok sayıda gözaltı var
Samsun’da jandarma ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
SİVİL JANDARMA EKİPLERİ BASKIN YAPTI
Operasyona sivil jandarma ekiplerinin yanı sıra ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de destek verdi. Yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen, aralarında kadınların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
