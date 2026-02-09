Bitcoin, geçen hafta 59 bin dolar sınırına kadar geriledikten sonra hızlı bir tepki ile yeniden 70 bin doların üzerine yöneldi. “Dip görüldü mü” soruları artarken; Bitcoin’in geçmişinde 4 ayı piyasasındaki düşüşlerin %77-%93 arasında gerçekleştiği görülüyor. Bugün, geçmişten farklı olarak birçok yasal düzenlemenin olduğunu ve ABD’li ETF’lerin BTC’ye yatırım yapabildiğini belirten analistler; öncelikle satış baskısının azalması gerektiğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kripto varlık Bitcoin’deki fiyat hareketleri küresel piyasalarda dikkatle takip edilirken; ekim ayında 126 bin 270 dolarla zirve yapan BTC, geçen hafta 59 bin 900 dolar sınırına kadar gerilemişti. 4 ayda %53 gibi oldukça yüksek bir oranda değer kaybeden BTC fiyatı, son 3 işlem gününde gelen tepki alımları ile yeniden 70 bin doların üzerine yöneldi.

TRUMP İLE YÜKSELMİŞTİ

BTC’deki rekor hareketi, kripto varlıkları savunan Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi ve göreve gelmesinin ardından da hayata geçirdiği bazı düzenleyici yasalardan destek bulmuştu.

Ancak geçen yılın son çeyreğinden itibaren kurumsal talepte düşüş, FED’e dair belirsizlikler ve jeopolitik riskler; Bitcoin’i ayı piyasasına sürükledi. Uzun vadeli yatırımcıların kâr satışlarına geçmesi ve kaldıraçlı pozisyonların hızla tasfiye olması çok düşüşleri beraberinde getirdi.

Bitcoin dibi gördü mü? Geçmişte 4 ayı piyasası ne diyor?

MT. GOX OLAYI

BTC’de geçen hafta 59 bin dolar sınırından gelen hızlı tepkinin ardından “dip görüldü mü” soruları artarken; Bitcoin’in geçmişinde, değer kayıplarının %50 ve üzerinde gerçekleştiği 4 dönem dikkat çekiyor.

Bunlardan ilki Bitcoin'in çok yeni olduğu yıllarda Haziran-Kasım 2011 döneminde gerçekleşiyor. Söz konusu dönemde BTC’nin fiyatı 32 dolarla zirve yaptıktan sonra 2 dolara kadar geriliyor. BTC’deki düşüş %93 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşiyor. O yıllarda en büyük kripto borsa olarak bilinen Mt. Gox’un hacklenmesi, zaten çok yeni olan sisteme dair güvenlik endişelerini yükselterek risk iştahını düşürüyor.

ÇİN YASAĞI VE SILK ROAD

BTC’de ikinci büyük şok ise Aralık 2013 ve Ocak 2015 arasında yaşanıyor. Bu dönemde BTC fiyatı ilk defa 1.000 doları aşarak, 1.150 dolar ile zirve yapıyor. Ardından fiyatlar 170 dolara kadar geriliyor. Söz konusu düşüşün boyutu %85’e ulaşıyor.

Bu dönemde de Mt. Gox borsasının iflas etmesi, Çin'in Bitcoin'i yasaklaması ve BTC’nin yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı Silk Road'un kapatılması, kriptodaki çöküşü hızlandırdı.

SPEKÜLATİF BALON

Bitcoin’de üçüncü büyük düşüş dalgası ise Ocak-Aralık 2018 döneminde yaşanıyor. Fiyatlar bu dönemde %84 gerileyerek, 19 bin 700 dolardan 3.100 dolara kadar düşüyor. Bu dönemdeki çöküş ise “spekülatif bir balonun patlaması” olarak değerlendirilmişti.

TERRA LUNA VE FTX

En yakın dönemdeki çöküş ise Kasım 2021-Kasım 2022 arasında gözlemleniyor. Bu dönemde de fiyatlar 69 bin dolar ile zirve yaptıktan sonra 15 bin 500 dolara çekiliyor. Fiyatta %77 oranında gerileme yaşanıyor.

Bu dönemde de merkeziyetsiz blok zincir projesi Terra Luna’nın batması ve FTX borsasının iflas etmesi BTC’yi düşürüyor. ABD Merkez Bankasının pandemi sonrasına denk gelen bu dönemde yüksek enflasyonla mücadele için faizleri hızla artırması da Bitcoin’i olumsuz etkiliyor.

YENİ ZİRVE GELİR Mİ?

Bugünkü düşüşü geçmişle kıyaslayan analistler, Bitcoin’in her ayı piyasası sonrasında bir önceki zirvesini aşarak yeni rekorlara yelken açtığına dikkat çekiyor. Bugün, geçmişten farklı olarak birçok destekleyici yasal düzenlemenin devrede olduğunu ve ABD’li borsa yatırım fonlarının da BTC’ye yatırım yapabildiğini belirten analistler; kripto varlıklara ilginin artması için öncelikle satış baskısının azaldığının görülmesi gerektiğini ifade ediyor.

