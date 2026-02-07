Küresel piyasalara altın ve Bitcoin damga vurmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı, bu hafta %1,41 değer kazandı ve 4.964 dolardan kapanış yaptı. Bitcoin’de ise haftalık düşüş %-8,3 olarak gerçekleşti. Geçen hafta 76.888 dolardan kapanış yapan BTC, bu haftayı 70.500 dolardan tamamladı. ABD’li JP Morgan; iki varlık arasındaki fiyat farklılaşmasının giderek arttığına dikkat çekerek, Bitcoin'in uzun vadede daha cazip hale geldiğini bildirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metaller ve kripto varlıklarda sert hareketlerin yaşandığı bir hafta daha geride kaldı.

Kıymetli metaller arasında rezerv para birimlerine alternatif olarak öne çıkan altının ons fiyatı, bu hafta %1,41 değer kazandı ve 4.964 dolardan kapanış yaptı. Ons, hafta içinde en düşük 4.402 doları görse de, gelen tepki alımları ile yönünü tekrar yukarı çevirdi.

BİTCOİN’DE TARİHİ DÜŞÜŞ!

En büyük kripto varlık Bitcoin’de ise haftalık düşüş %-8,3 olarak gerçekleşti. Geçen hafta 76.888 dolardan kapanış yapan BTC, bu haftayı 70.500 dolardan tamamladı. Ancak BTC hafta içinde en düşük 59 bin 930 dolar seviyesini gördü. Tepki alımları ile Bitcoin, yeniden 70 bin doların üzerine yöneldi.

ALTIN MI, BİTCOİN Mİ?

Piyasalarda yaşanan sert hareketler, her iki yatırım aracına yönelik karşılaştırmayı ve yeni tahminleri de gündeme getirdi. ABD’li JP Morgan tarafından yapılan analizde; iki varlık arasındaki fiyat farklılaşmasının giderek arttığına dikkat çekilerek, Bitcoin'in, uzun vadeli yatırımcılar için daha cazip hale geldiği bildirildi.

JP Morgan analistler, 1 adet BTC’nin üretim maliyetinin 87 bin dolar olarak hesaplandığını, mevcut fiyatların ise bu seviyenin altına gerilediğini aktardı.

ETF’LERDEN YÜKLÜ SATIŞ

Bu arada Deutsche Bank analistleri de kripto para piyasasındaki genel düşüşün büyük ölçüde kurumsal ETF'lerden yüklü miktarda para çıkışından kaynaklandığını aktardı.

Rapora göre ABD'deki Bitcoin ETF'lerinden ocak ayında 3 milyar dolardan fazla çıkış yaşandı. Bu rakam aralıkta 2 milyar dolar ve kasımda 7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

