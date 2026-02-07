Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-2,29 geriledi ve 13.522 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks, 5 haftalık yükseliş serisini sonlandırdı. Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının dalgalı seyrettiği bir haftada, zirveye yakın seyreden BİST 100 endeksinde de sınırlı kâr satışlarının normal olduğunu ifade ediyor. Gelecek hafta dikkatler, TCMB tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon raporunda olacak.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Bu hafta açıklanan ocak ayı enflasyon rakamları, en önemli gündem olarak takip edildi. TÜİK verilerine göre ocakta enflasyon, aylık bazda %4,84 olarak gerçekleşti.

Piyasada enflasyonun %4,2 civarında gelmesi bekleniyordu. Tahminleri aşan aylık verinin ardından, merkez bankasının, ihtiyatlı yaklaşımını bir süre daha koruyabileceği öngörüleri ağırlık kazandı.

İSO İMALAT PMI GERİLEDİ

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklandı. Buna göre İSO İmalat PMI ocakta 48,1 değerine geriledi. Endeks aralık ayında 48,9 olarak gerçekleşmişti.

Aynı zamanda endeks, eşik değer olan 50’nin altında 22’nci ayına girdi. Bu görünüm, imalat sektörünün genel performansında zayıflığa işaret etti.

BORSADA 6 HAFTA SONRA

Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-2,29 geriledi ve 13.522 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks, 5 haftalık yükseliş serisini sonlandırdı.

Analistler, ABD başta olmak üzere küresel piyasalarda risk iştahının dalgalı seyrettiğini, özellikle kriptolar ve kıymetli metallerde sert hareketlerin yaşandığını, böyle bir haftada zirveye yakın seyreden BİST 100 endeksinde de sınırlı kâr satışlarının normal olduğunu ifade ediyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında bu hafta en çok yükselen ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

-GRTHO: 252,75 TL (%14,06)

-GUBRF: 519,00 TL (%8,01)

-ARCLK: 123,00 TL (%7,89)

-DSTKF: 852,50 TL (%6,56)

-THYAO: 322,50 TL (%6,09)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen ilk 5 hisse ise şunlar oldu:

-TRALT: 45,96 TL (%-15,82)

-TRMET: 127,70 TL (%-11,01)

-RALYH: 168,60 TL (%-10,18)

-AKBNK: 83,85 TL (%-9,79)

-OBAMS: 8,04 TL (%-9,46)

DİKKATLER TCMB’DE

Gelecek hafta dikkatler Merkez Bankasında olacak. TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak. TCMB’nin 2026 sonu enflasyon tahmin aralığı %13-%19 aralığında bulunuyor. Yüksek gelen ocak enflasyonunun ardından TCMB’nin tahminleri ve Başkan Fatih Karahan’ın vereceği mesajlar piyasaların radarında olacak.

