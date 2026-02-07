Anadolu Ajansı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsü araziye devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü istinat duvarından araziye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
16 KİŞİ YARALANDI
Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR