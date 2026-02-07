Bu yıl bolca avlanan hamside işler tersine döndü. Denizlerde hamsinin azalmasıyla tezgahların yeni gözdesi istavrit oldu. İstavrit kilosu 100 liradan satılıyor.

Karadeniz'de av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçıların ağlarını dolduran ve vatandaşın yüzünü güldüren hamsi, kış ortasında yerini diğer balık türlerine bıraktı.

HAMSİ 200, İSTAVRİT 100 LİRA

Sezonun ilk aylarında yoğun avlanan hamsinin miktarı azalınca kilogram fiyatı 200 liraya kadar yükseldi. Hamsinin yokluğunda ağlara bolca takılan istavrit ise tezgahlarda 100 liradan alıcı bulmaya başladı. Mezgitin kilogram fiyatı ise iriliğine göre 350 ile 400 lira arasında değişiyor.

Hamsinin tahtını aldı! Tezgahların en ucuz balığı: Kilosu 100 lira

"HAMSİ BİTTİ GİBİ"

28 yıllık balıkçı Ali Tanrıverdi, yaşanan istavrit bolluğuna dikkati çekerek, "Hamside sezon başındaki kadar bolluk yok. Yaklaşık 3-4 ay çok çıktı ve satıldı. Bu sebeple hamsi bitti gibi diyebiliriz. Bundan sonra da zaten az olur. İnsanlar hamsiye doydu" dedi.

Fiyatlara da değinen Tanrıverdi, "Fiyatlar oldukça iyi. İstavritin kilosu 100 TL, hamsi 200 TL, mezgit 350-400 TL civarında. Havaların mevsim normalleri dışında ılık gitmesinin balığın olup olmamasıyla ilgisi yok. Sezon başında denizden bol balık çıktığı şimdi azaldı. Denizin soğuk-sıcak olmasının balığın azalmasıyla alakası yok" diye konuştu.

