Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde aynı dakikada 3,5 ve 4,1 arası 3 deprem olması gözleri bölgeye çevirirken, 'Daha büyük bir deprem olur mu?' sorusunu akıllara getirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş, meydana gelen sarsıntıların ardından yaptığı açıklamada "Her sarsıntı tehdit değil, bazen denge mekanizmasıdır. Bu nedenle halkın panik yapmaması gerekir. Ancak bölgede boşalan bu gerilmeler diğer fay segmentlerini yükler. Yorgun binalara dikkat." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi güne peş peşe depremlerle başladı.

Sındırgı'da 30 saniye içerisinde 3,5 ile 4,1 arası 3 deprem oldu. Art arda gelen ve kısa süreli panik yaşanmasına sebep olan depremlerin ardından gözler bölgeye çevrilirken, akıllara 'Daha büyük bir deprem olur mu?' sorusunu getirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken ifadeler kullandı. Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Gösteriyor ki bölgede fay sadece gerilimle değil, zamanla değişen akışkan basıncıyla da çalışıyor. Bu durum kırılmayı veya depremi küçük parçalara böler. Bu tür küçük–orta depremler, gerilimi adım adım boşaltarak fayın tek seferde kırılıp büyük deprem üretmesini geciktirebilir veya önleyebilir.

'YORGUN BİNALARA DİKKAT'

Her sarsıntı tehdit değil, bazen denge mekanizmasıdır. Bu nedenle halkın panik yapmaması gerekir. Ancak bölgede boşalan bu gerilmeler diğer fay segmentlerini yükler. Yorgun binalara dikkat."

GEÇEN YIL 6,1 İLE SALLANMIŞLARDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların sayısının 30 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Bölgede sık sık 4 ve 5 büyüklüğünde depremler meydana geliyor. Sındırgı merkezli depremlerin bir kısmı İstanbul, Bursa ve Yalova dahil birçok şehirde de hissediliyor.

