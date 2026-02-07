Nadir bulunan orfoz balığı Sivas'ta bir balıkçının tezgahında satışa sunuldu. 7,5 kilogram ağırlığındaki balığın fiyatı 10.500 lira. Balıkçı İrfan Yıldız, "Adeta altınla yarışıyor, çeyrek altın getirene bir tane orfoz veriyorum." dedi.

Sivas’ta balıkçılık yapan İrfan Yıldız’ın tezgahında satışa sunulan dev orfoz balığı büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Kilosu 1400 liradan satışa sunulurken toplam fiyatı yaklaşık 10 bin 500 liraya ulaşıyor.

Nadir çıkan balık Sivasta tezgahlarda! Çeyrek altın karşılığında satılıyor

"ÇEYREK ALTIN GETİRENE VERİYORUM"

Nadir bulunan orfoz balığı, büyüklüğü kadar fiyatıyla da vatandaşların ilgisini çekiyor. Balıkçı İrfan Yıldız, "Muhteşem bir balık, Akdeniz balığıdır; tutulması zor, nadir çıkan bir balıktır. 18 yaşına kadar dişi, 18 yaşından sonra erkek olan bir balıktır. 7,5 kilosunun fiyatı ise 10 bin 500 liradır; küçük altın verene bu balığı veriyorum, adeta altınla yarışıyor, çeyrek altın getirene bir tane orfoz veriyorum." dedi.

"GÖREN SAZAN ZANNEDİYOR"

Yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Sivaslılara sesleniyorum, değişik balıkların da tadına baksınlar; hamsi, palamut dışında balık yemiyorlar ama levrek var, çupra var, çeşit çeşit balık var, hep hamsi yenmesin, farklı balıklar yesinler. Bu orfozu görenler sazan balığı zannediyor ama derin sularda yaşayan, nadir bulunan ve yakalanması zor bir balıktır."

