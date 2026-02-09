Transfer döneminin son saatlerinde Trabzonspor’un kadrosuna katması beklenen Oğuz Aydın hamlesi son anda gerçekleşmedi. İddiaya göre bordo-mavililer futbolcuyla anlaşma sağladı ancak Fenerbahçe’nin geri adım atmasıyla süreç iptal oldu. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin maç sonrası yaptığı “Aldık diye düşünüyorduk” açıklaması da perde arkasındaki gelişmeleri ortaya koydu.

Trabzonspor’un her konuda anlaştığı Oğuz Aydın transferi, Fenerbahçe’den gelen son saniye telefonuyla direkten döndü. Teknik direktör Fatih Tekke’nin "Aldık diye düşünüyorduk" sözleriyle doğruladığı krizin perde arkasında, Sarı-Lacivertlilerin takviye yapamadığı gerekçesiyle oyuncuyu bırakmaktan vazgeçmesi yatıyor.

Oğuz Aydın

"TRANSFER YAPMADIK OĞUZ AYDIN'I VEREMEYİZ"

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de forma şansı yakalayamayan Oğuz Aydın, ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Trabzonspor'a haber yolladı. "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum." diyen 25 yaşındaki futbolcu ile bordo-mavili kulüp her konuda anlaşmaya vardı.

Tüm transfer prosedürleri yerine getirildi ama Trabzonspor'a Fenerbahçe'den gelen bir telefon transfer planlarını suya düşürdü.

Karadeniz ekibi, sarı-lacivertli kulüpten gelen "Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz." telefonuyla neye uğradığını şaşırdı. Transferin son anda gerçekleşmemesi nedeniyle bordo-mavili yöneticilerin Fenerbahçe'ye sert tepki gösterdiği iddia edildi.

"ALDIK DİYE DÜŞÜNÜYORDUK AMA..."

Bir süredir kanatlarda sorun yaşayan Trabzonspor, Oğuz Aydın transferinin direkten dönmesiyle büyük bir sıkıntıya girdi. Teknik direktör Fatih Tekke de Samsunspor maçından sonra gerçekleşmeyen Oğuz Aydın transferine üstü kapalı gönderme yaparak "Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da geçen ay Oğuz Aydın'ı transfer etmek için Sadettin Saran'ı aradığını söylemiş, "Oğuz, Trabzonspor’a gelmek istemediğini bize iletti, burada oynamak istediğini belirtti. Biz de o konuyu kapattık." diye konuşmuştu.

