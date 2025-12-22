Güllü dosyasında görülmemiş sorgu: 12 imzalı 17 sayfalık ifade ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan 17 sayfalık ifadesi dosyanın en dikkat çekici unsurlarından biri oldu. Geniş katılımlı sorgu ve ifadeye atılan imzalar, soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.
Güllü adıyla tanınan 52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasında yer alan pencereden düşerek hayatını kaybetti.
TÜRKİYE GÜNDEMİ SARSILDI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayın ardından kamuoyunda büyük yankı oluşurken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı. Yaşanan ölümün şüpheli bulunması üzerine çok yönlü inceleme yürütüldü.
KIZI VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında, olay günü aynı odada bulunan Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve Yalova’ya getirildi.
SUÇLAYICI İFADE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Şüphelilerden Sultan Nur Ulu, ifadesinde Güllü’nün kızı tarafından “dizinin üstünden itilerek camdan atıldığını” iddia etti. Bu beyanın ardından savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla işlem başlattı.
GÜLTER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Soruşturma sürecinde yapılan değerlendirmeler sonrası Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, günlerce Türkiye gündeminde yer aldı.
17 SAYFALIK İFADE KAYIT ALTINA ALINDI
Tutuklanan Gülter’in Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde alınan 17 sayfalık ifadesi, soruşturmaya damga vurdu. İfade sürecinin kapsamı ve katılımcı sayısı dikkat çekti.
ÜST DÜZEY KATILIMLA SORGU YAPILDI
Gülter’in ifadesi alınırken Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Cumhuriyet Savcıları Sinan Güven ve Murat Vurgun, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Cemil Kocabaş ve Ertuğrul Bitmez ile çok sayıda emniyet yetkilisi, adli personel ve avukat hazır bulundu.
HER SAYFADA 12 İMZA YER ALDI
Şüpheli Gülter ile birlikte toplam 12 kişinin yer aldığı sorguda, alınan ifadenin her sayfasında 12 kişinin imzası bulunması, soruşturmanın olağanüstü titizlikle yürütüldüğünü ortaya koydu.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Tuğyan Ülkem Gülter, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Annesini camdan ittiği iddialarını reddeden Gülter, olayın bu şekilde gerçekleşmediğini savundu.
FİZİKSEL OLARAK MÜMKÜN OLMADIĞINI SAVUNDU
Gülter, annesinin kendisinden daha ağır olduğunu belirterek, “Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur” ifadelerini kullandı ve fiziksel olarak böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.
OLAY GÜNÜNÜ AYRINTILI ANLATTI
11 kişinin huzurunda verdiği ifadesinde olay günü yaşananları anlatan Gülter, annesinin son dönemde alkol alışkanlıklarında değişiklik yaşadığını ileri sürdü. Gülter, “Annem yaklaşık 20 gün önce Şirince’ye gittikten sonra alkol içmeye başladı ve olay günü yaklaşık 3-5 şişe alkol tüketti” dedi.
ODADA DANS ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ
İfadesinde Sultan Nur Ulu ile odada müzik açıp dans ettiklerini anlatan Gülter, bir süre sonra annesinin de yanlarına geldiğini ve üç kişinin birlikte dans etmeye başladığını söyledi.
"NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"
Gülter ifadesinde, "Ben çok yüksek bir şekilde ‘güm’ diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi görmeyince ‘koş’ diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum." dedi.
"SULTAN’IN BEYANLARINI KABUL ETMİYORUM"
Tüm suçlamaları reddeden Gülter, ifadesini şu sözlerle tamamladı:
"Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Sultan’ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Normalde Sultan’la aramda herhangi bir problem yok. Sultan’la biz çok yakın arkadaştık."