Mübarek Üç Ayların müjdecisi olan Regaib Kandili için geri sayım başladı. İslam aleminde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarını sonuna kadar açıldığı bu özel gece öncesi binlerce vatandaş "Regaib ne demek?" sorusuna cevap arıyor. İşte, Regaib gecesinin anlam ve önemi...

Regaib Gecesi'nin anlam ve önemi, üç ayların başlamasıyla beraber vatandaşların en çok merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Regaib ne demek? Regaib gecesinin anlam ve önemi

REGAİB NE DEMEK?

"Regaib" kelimesi; bol ihsan, lütuf ve bağış anlamına gelirken, Regaib Gecesi ise rahmet, bereket ve mağfiretin arttığı mübarek gecelerden biridir.

Kelimenin kökeni Arapça "raġіbe" olup "rağbet edilen şey, hediye" anlamına gelir. "Regaib" ise bu kelimenin çoğul şeklidir.

Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılınmalıdır.

REGAİB KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Regaib Gecesi, Regaib ayının ilk cuma gecesi olarak oldukça önemlidir. Ancak bu gecenin, Peygamber Efendimiz'in babası Hazreti Abdullah'ın evlendiği gece olduğu yönündeki inanış doğru değildir. O dönemde ayların sıralaması farklıdır. Nûr-i Nübüvvetin Hazreti Âmine validemize intikali Regaib Gecesi’nde değil, bugünkü Cemâzil-âhır ayında gerçekleşti.

Regaib Gecesi; Receb ayının fazileti ile cuma gecesinin bereketiyle birlikte özel bir anlam taşır. Bu mübarek gecede Allahü teâlâ rahmetini arttırır, yapılan dualar reddolmaz, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, kat kat sevap verilir.

İmâm-ı Nevevî hazretleri, Ezkâr kitabında buyuruyor ki:

“Gecenin oniki kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek, Kur’ân-ı kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir.”

