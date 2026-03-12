İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin üzerinden 105 yıl geçti. Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatan dizeleri, hem yazılış süreci hem de Meclis'teki kabul aşamasıyla tarihe geçti.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı eser, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde milletin moral ve direncini artıran bir sembol haline gelirken, marşın yazılış sürecinde yaşananlar ve Meclis'teki kabul aşaması da tarihi tutanaklara yansıdı. Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözü ise hafızalarda kaldı.

İSTİKLAL MARŞI İÇİN 724 ŞİİR GÖNDERİLDİ

İstiklal Marşı'nın ortaya çıkışı, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde milli mücadeleyi anlatacak güçlü bir marşa duyulan ihtiyaçla başladı. 25 Ekim 1920 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan ilanla "İstiklal Marşı yarışması" duyuruldu ve kazanan esere 500 lira ödül verileceği açıklandı.

Yarışmaya kısa sürede büyük ilgi gösterildi ve yaklaşık altı ay içinde toplam 724 şiir gönderildi. Oluşturulan komisyon gönderilen eserleri tek tek değerlendirerek içlerinden altı tanesini finale bıraktı. Ancak dönemin önemli şairlerinden Mehmet Akif Ersoy, yarışmada para ödülü olduğu için ilk başta katılmak istemedi.

MEHMET AKİF ERSOY YARIŞMAYA NASIL KATILDI?

Para ödülü konulduğu için yarışmaya katılmak istemeyen Burdur milletvekili Mehmet Akif Ersoy, daha sonra Hamdullah Suphi'nin ısrarı üzerine Taceddin Dergahı'nda kaleme aldığı ve Türk Ordusu'na hitap ettiği şiiriyle yarışmaya katıldı.

İSTİKLAL MARŞI MECLİS'TE AYAKTA DİNLENDİ

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı ilk kez 1 Mart 1921 tarihinde TBMM'de milletvekillerine okundu. Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından kürsüden okunan şiir Meclis'te büyük bir coşkuyla karşılandı ve milletvekillerinden yoğun alkış aldı.

Şiir, yapılan değerlendirmelerin ardından 12 Mart 1921 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla büyük çoğunlukla kabul edildi. Mehmet Akif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla ve ayakta dinlendi.

MEHMET AKİF 500 LİRALIK ÖDÜL PARASINI BAĞIŞLADI

İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin ardından Mehmet Akif Ersoy'a yarışma kapsamında verilen 500 liralık ödül takdim edildi. Ancak Ersoy, bu ödülü kişisel olarak kabul etmeyi doğru bulmadı.

Ünlü şair, ödül parasını kadın ve çocuklara mesleki eğitim verilmesi amacıyla faaliyet gösteren Darülmesai Vakfı'na bağışladı. Bu davranışı, Mehmet Akif'in milli mücadeleye bakışını ve ahlaki duruşunu gösteren önemli bir örnek olarak tarihe geçti.

BUGÜN OKUNAN BESTE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin ardından marşın bestelenmesi için ayrı bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya toplam 24 besteci katıldı ve 1924 yılında Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi resmi olarak kullanılmaya başlandı.

1930 yılında ise marşın bestesi değiştirildi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün bestesi yürürlüğe girdi. Günümüzde kullanılan hali de Osman Zeki Üngör'ün bestesidir.

