İstanbul’da öğrenciler için başlatılması planlanan kantin kartı uygulaması gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül’ün yaptığı açıklamayla birlikte okula giden çocuklara verilecek 2 bin TL kantin kartı desteğinin detayları merak edilmeye başlandı. Peki, 2 bin TL kantin kartı kimlere verilecek?

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada öğrencilere yönelik yeni bir sosyal destek uygulamasını duyurdu. Çocuklara kantinlerde kullanılabilecek bir kart verileceğini açıklayan Gül, karta her ay düzenli olarak 2 bin TL yükleneceğini ifade etti.

2 BİN TL KANTİN KARTI KİMLERE VERİLECEK?

İstanbul Valiliği öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan “Gönülden Bir Öğün Kartı” uygulaması, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek olmayı amaçlıyor. Açıklamaya göre proje kapsamında okula giden öğrenciler için bir kantin kartı hazırlanacak ve bu karta her ay 2 bin TL yükleme yapılacak.

Kantin kartı yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek. Böylece öğrencilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılaması ve özellikle yemek gibi temel ihtiyaçlarını rahatlıkla temin edebilmesi hedefleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada İstanbul Çocukları Vakfı aracılığıyla çocuklara yönelik birçok sosyal destek çalışması yürütüldüğünü ifade etti. Aynı programda konuşan Gül, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik verilen 20 bin TL kira desteğinin de devam edeceğini belirtti.

KANTİN KARTI NEDİR?

Kantin kartı, öğrencilere okul kantinlerinde kullanmaları için verilen ve belirli bir bakiye yüklenen destek kartıdır. İstanbul’da uygulanması planlanan sistemde kartlara her ay 2 bin TL yüklenmesi planlanıyor.

KANTİN KARTI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uygulamanın ilk kez bu yıl başlatılması planlanıyor. Projenin detayları ve hangi öğrencilerin yararlanacağına ilişkin bilgilerin ilerleyen süreçte resmi kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor.

