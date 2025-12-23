Regaip Kandili ne zaman, 25 Aralık ne kandili? Kandil günleri belli oldu
İslam dünyasında manevi önemi büyük olan kandil geceleri, yılın son günlerine girilirken yeniden gündeme geldi. Mübarek geceler arasında yer alan Regaip Kandili’nin tarihi ve bu gecenin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Regaip kandili de diğer kandillerde olduğu gibi ibadetlerle geçirilecek.
Recep ayının başlamasıyla birlikte kandil takvimi araştırmaları hız kazandı. Müminler için rahmet ve bereket kapılarının aralandığı Regaip Kandili’nin tarihi, ibadet hazırlığı yapmak isteyen vatandaşların en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
2025 yılı dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesi olarak kabul ediliyor ve perşembeyi cumaya bağlayan gece ihya ediliyor. Bu yönüyle kandil gecesi, perşembe günü akşam namazından sonra başlayıp cuma günü imsak vaktine kadar devam ediyor.
Regaip Kandili, İslam inancında rahmet, mağfiret ve bereket gecesi olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gecede yapılan dua ve ibadetlerin daha faziletli olduğuna inanılıyor.
25 ARALIK NE KANDİLİ?
25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek kandil, Regaip Kandili’dir. Bu tarih, 2025 yılının aynı zamanda son kandil gecesi olma özelliğini taşıyor. Regaip Kandili ile birlikte Recep ayının manevi iklimine girilmiş oluyor.
Regaip gecesi, hem Recep ayının hem de cuma gecesinin faziletini bir arada barındırdığı için İslam alimleri tarafından özel bir gece olarak değerlendirilir. Bu gecede namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek ve tövbe istiğfarla meşgul olmak tavsiye ediliyor.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı
21 Aralık 2025 Pazar
1 Receb 1447
Regaib Kandili
25 Aralık 2025 Perşembe
5 Receb 1447
Mirac Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Receb 1447
Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi
11 Rebiulevvel 1448
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448