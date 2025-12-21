Üç ayların başlaması ve Regaip Kandili’nin idrak edilmesiyle birlikte, Müslümanlar tarafından kılınan nafile ibadetler yeniden gündeme geldi. Bu özel gecelerde ihya edilmesi tavsiye edilen namazlardan biri olan tesbih namazının kılınışı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor.

Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili, manevi anlamda önemli geceler arasında yer alıyor. Bu mübarek zaman diliminde ibadetlerini artırmak isteyen vatandaşlar, özellikle tesbih namazı hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. Tesbih namazının kaç rekat olduğu, nasıl kılındığı ve hangi zikirlerin okunduğu en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Tesbih namazının kılınışı

Allah rızası için nafile namaza niyet edilir. Sübhanekeden sonra 15 defa yukarıda bildirilen Tesbih okunur.

Sonra “Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denir, sonra Euzü-Besmele çekilip Fatiha ile bir zammı sure okunur.

Sonra rükuya gitmeden tekrar 10 defa aynı Tesbih okunur. Sonra “Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denir.

Sonra rükuya varılır, rüku tesbihinden sonra 10 defa Tesbih okunarak, rükudan, (Semiallahü limen hamideh) diyerek doğrulduktan sonra ayakta iken aynı Tesbih 10 defa daha okunur.

Tesbih bittikten sonra, (Rabbena lekel hamd) denir ve secdeye varılır.

Secde tesbihinden sonra 10 defa Tesbih okunur. Secdeden kalkılır, celsede 10 defa Tesbih okunur, ikinci secdede de yine 10 defa Tesbih okunur. Toplamı 75 eder.

İkinci rekata kalkılınca, yine önce 15 defa Tesbih okunur, sonra yine birinci rekattaki gibi hareket edilir, sonra kadeye varılır. Tehıyyat ve salevatlar okunur.

3. ve 4. rekatlar da ilk iki rekat gibi kılınır.

Her rekatta 75 Tesbih okunmuş olur ki, toplamı 300 eder.

Secde-i sehv gerekirse, secdede bu Tesbih okunmaz.

Nafile bir namaz olduğundan kaza borcu olanın Tesbih namazı kabul olmaz.

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Tesbih namazı, mekruh vakitlerin haricinde her zaman kılınabilir. Eğer gündüz kılınırsa dört rekatta bir, gece kılınırsa iki rekatta bir selam vermek daha iyi olur.

