Mübarek üç ayların başlangıcı kabul edilen Recep ayı için hazırlıklar başlıyor. İslam alemi bu mübarek dönemde hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini, Recep ayına özel bir namaz olup olmadığını ve Regaib Gecesi’nin anlamını araştırıyor. Bilhassa “Recep ayı namazı var mı?” sorusu her yıl bu dönemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte Recep ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar...

Üç ayların kapısını aralayan Recep ayı, kalplerin yumuşadığı, gönüllerin arınmaya yöneldiği müstesna zamanlardan biridir. Mübarek Recep ayıyla birlikte rahmetin, mağfiretin ve ilahi bereketin kapıları açılırken, müminler için de iç muhasebe ve manevi diriliş zamanı başlar. Recep ayının gelişiyle birlikte en çok merak edilen konuların başında ise “Recep ayı namazı var mı, Regaib Kandili namazı var mı?” soruları geliyor.

Recep ayı namazı var mı? Recep ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar

RECEP AYI NAMAZI VAR MI?

Dini kaynaklarda ve sünnette “Recep ayı namazı” adıyla belirlenmiş özel rekata ve vakte sahip bir namaz bulunmaz. Yine de bu husus Recep ayında namazın öneminin az olduğu anlamına gelmez. Aksine Peygamber Efendimizin bu ayda namaza ve oruca daha fazla yöneldiği, nafile ibadetlerini artırdığı rivayet edilmektedir.

Tasavvufi bakış açısına göre bu ayda kul, kaza namazı borcu varsa öncelikle bu borcu eda etmeli, borcu yoksa nafile namazlarla Rabbine yakınlaşmaya gayret etmelidir. Önemli olan şekilden ziyade niyet ve ihlastır. Kulun secdede samimiyetle Rabbine yönelmesi, Recep ayının ruhuna uygun kabul edilir.

(Receb, Allahü teâlânın ayıdır. Receb ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder.)

(Receb-i şerifin bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan oruç tutana, Receb-i şerifin hepsini tutmuşçasına, Hak teâlâ ihsanda bulunur) buyuruldu.

RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER VE OKUNACAK DUALAR

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Receb ayının faziletiyle ilgili birkaç hadis-i şerif:

(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerîr]

(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) [Ebu Davud]

(Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.) [Gunye]

(Receb ayında Allahü teâlâya çok istigfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Recebin bir gün başında [ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda [son günlerinde] oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-Cennet]

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

(Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb ayında gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberanî]

(Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler.) [Ebu Muhammed]

