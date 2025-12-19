Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün? 2025-2026 Kandil günleri ve Regaib kandilinin önemi
Dini gün ve geceler, vatandaşlar tarafından her yıl yakından takip ediliyor. ''Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün, Regaib kandilinin önemi nedir?'' gibi konular ise sıklıkla sorgulanıyor. İşte 2025-2026 Kandil günleri ve en yakın kandil olan Regaib kandilinin dinimizdeki önemi...
2025 ve 2026 yıllarını kapsayan dini takvim netleşirken, en yakın kandil tarihi de belli oldu. Hicri takvime göre belirlenen özel geceler, miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Peki, Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün?
KANDİL NE ZAMAN, EN YAKIN KANDİL HANGİ GÜN?
Önemli dini gün ve geceler her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026 yıllarında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandil geceleri, hicri takvime göre belirlendiği için miladi takvimde farklı tarihlere tekabül ediypr.
Mevcut takvime göre en yakın kandil Regaib Kandilidir.
Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlamasının ardından gelen bu mübarek gece yılın son kandili olacak.
2025 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
Üç Ayların Başlangıcı
1 Ocak 2025 Çarşamba
1 Receb 1446
Regaib Kandili
2 Ocak 2025 Perşembe
2 Receb 1446
Mirac Kandili
26 Ocak 2025 Pazar
26 Receb 1446
Berat Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe
14 Şaban 1446
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
1 Mart 2025 Cumartesi
1 Ramazan 1446
Kadir Gecesi
26 Mart 2025 Çarşamba
26 Ramazan 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
30 Mart 2025 Pazar
1 Şevval 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
31 Mart 2025 Pazartesi
2 Şevval 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
1 Nisan 2025 Salı
3 Şevval 1446
Terviye Günü
4 Haziran 2025 Çarşamba
8 Zilhicce 1446
Arefe Günü
5 Haziran 2025 Perşembe
9 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 1. Günü
6 Haziran 2025 Cuma
10 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 2. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi
11 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 3. Günü
8 Haziran 2025 Pazar
12 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 4. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi
13 Zilhicce 1446
Hicri Yılbaşı Gecesi
25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447
Hicri Yılbaşı Günü
26 Haziran 2025 Perşembe
1 Muharrem 1447
Aşûre Gecesi
4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi
9 / 10 Muharrem 1447
Aşûre Günü
5 Temmuz 2025 Cumartesi
10 Muharrem 1447
Mevlid Kandili
3 Eylül 2025 Çarşamba
11 Rebiulevvel 1447
Üç Ayların Başlangıcı
21 Aralık 2025 Pazar
1 Receb 1447
Regaib Kandili
25 Aralık 2025 Perşembe
5 Receb 1447
2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
Mirac Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Receb 1447
Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
Terviye Günü
25 Mayıs 2026 Pazartesi
8 Zilhicce 1447
Arefe Günü
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
Hicri Yılbaşı Gecesi
15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448
Hicri Yılbaşı Günü
16 Haziran 2026 Salı
1 Muharrem 1448
Aşûre Gecesi
24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe
9 / 10 Muharrem 1448
Aşûre Günü
25 Haziran 2026 Perşembe
10 Muharrem 1448
Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi
11 Rebiulevvel 1448
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN, ÖNEMİ NEDİR?
Regaib Kandili Receb ayının ilk cuma gecesi olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gece 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
(Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]
(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]
(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-cenne]
(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]
(Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur.) [İbni Asakir]
(Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.) [Taberani]
(Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler.) [Ebu Muhammed]
(Receb ayının ilk Cuma gecesini [Regaib gecesini] ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir. Yalnız, yedi kimsenin duası kabul olmaz: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan.) [Seadet-i Ebediyye] [Bunlar, bu günahlardan vaz geçmedikçe, tevbe etmedikçe, duaları kabul olmaz.]
Receb ayında edilen dualar kabul edilir, hatalar affedilir. Günah işleyenin cezası da kat kat olur.