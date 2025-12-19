Dini gün ve geceler, vatandaşlar tarafından her yıl yakından takip ediliyor. ''Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün, Regaib kandilinin önemi nedir?'' gibi konular ise sıklıkla sorgulanıyor. İşte 2025-2026 Kandil günleri ve en yakın kandil olan Regaib kandilinin dinimizdeki önemi...

2025 ve 2026 yıllarını kapsayan dini takvim netleşirken, en yakın kandil tarihi de belli oldu. Hicri takvime göre belirlenen özel geceler, miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Peki, Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün?

KANDİL NE ZAMAN, EN YAKIN KANDİL HANGİ GÜN?

Önemli dini gün ve geceler her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026 yıllarında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandil geceleri, hicri takvime göre belirlendiği için miladi takvimde farklı tarihlere tekabül ediypr.

Mevcut takvime göre en yakın kandil Regaib Kandilidir.

Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlamasının ardından gelen bu mübarek gece yılın son kandili olacak.

2025 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı

1 Ocak 2025 Çarşamba

1 Receb 1446

Regaib Kandili

2 Ocak 2025 Perşembe

2 Receb 1446

Mirac Kandili

26 Ocak 2025 Pazar

26 Receb 1446

Berat Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe

14 Şaban 1446

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

1 Mart 2025 Cumartesi

1 Ramazan 1446

Kadir Gecesi

26 Mart 2025 Çarşamba

26 Ramazan 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

30 Mart 2025 Pazar

1 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

31 Mart 2025 Pazartesi

2 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

1 Nisan 2025 Salı

3 Şevval 1446

Terviye Günü

4 Haziran 2025 Çarşamba

8 Zilhicce 1446

Arefe Günü

5 Haziran 2025 Perşembe

9 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 1. Günü

6 Haziran 2025 Cuma

10 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 2. Günü

7 Haziran 2025 Cumartesi

11 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 3. Günü

8 Haziran 2025 Pazar

12 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 4. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi

13 Zilhicce 1446

Hicri Yılbaşı Gecesi

25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447

Hicri Yılbaşı Günü

26 Haziran 2025 Perşembe

1 Muharrem 1447

Aşûre Gecesi

4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi

9 / 10 Muharrem 1447

Aşûre Günü

5 Temmuz 2025 Cumartesi

10 Muharrem 1447

Mevlid Kandili

3 Eylül 2025 Çarşamba

11 Rebiulevvel 1447

Üç Ayların Başlangıcı

21 Aralık 2025 Pazar

1 Receb 1447

Regaib Kandili

25 Aralık 2025 Perşembe

5 Receb 1447

2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı

21 Aralık 2025 Pazar

1 Receb 1447

Regaib Kandili

25 Aralık 2025 Perşembe

5 Receb 1447

Mirac Kandili

15 Ocak 2026 Perşembe

26 Receb 1447

Berat Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi

14 Şaban 1447

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

19 Şubat 2026 Perşembe

1 Ramazan 1447

Kadir Gecesi

16 Mart 2026 Pazartesi

26 Ramazan 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

20 Mart 2026 Cuma

1 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi

2 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

22 Mart 2026 Pazar

3 Şevval 1447

Terviye Günü

25 Mayıs 2026 Pazartesi

8 Zilhicce 1447

Arefe Günü

26 Mayıs 2026 Salı

9 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 1. Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba

10 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 2. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe

11 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 3. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma

12 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 4. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi

13 Zilhicce 1447

Hicri Yılbaşı Gecesi

15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448

Hicri Yılbaşı Günü

16 Haziran 2026 Salı

1 Muharrem 1448

Aşûre Gecesi

24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe

9 / 10 Muharrem 1448

Aşûre Günü

25 Haziran 2026 Perşembe

10 Muharrem 1448

Mevlid Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi

11 Rebiulevvel 1448

Üç Ayların Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448

Regaib Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN, ÖNEMİ NEDİR?

Regaib Kandili Receb ayının ilk cuma gecesi olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gece 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

(Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-cenne]

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

(Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur.) [İbni Asakir]

(Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.) [Taberani]

(Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler.) [Ebu Muhammed]

(Receb ayının ilk Cuma gecesini [Regaib gecesini] ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir. Yalnız, yedi kimsenin duası kabul olmaz: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan.) [Seadet-i Ebediyye] [Bunlar, bu günahlardan vaz geçmedikçe, tevbe etmedikçe, duaları kabul olmaz.]

Receb ayında edilen dualar kabul edilir, hatalar affedilir. Günah işleyenin cezası da kat kat olur.

