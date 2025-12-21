Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların başlamasıyla birlikte, bu mübarek dönemde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler merak ediliyor. Üç ayların faziletine dair hadisler ve rivayetler, bu dönemin dualarla ve ibadetlerle değerlendirilmesine işaret ediyor. Peki, üç aylarda okunacak dualar neler?

İslam dünyasında “üç aylar” olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları, dua, ibadet ve manevi arınma açısından özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Hadis-i şeriflerde bu ayların faziletine sıkça vurgu yapılırken, Müslümanlar da bu dönemde okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri araştırıyor.

ÜÇ AYLARDA OKUNACAK DUALAR NELER?

Üç ayların ilk ayı olan Receb ayı, hadis-i şeriflerde “Allahü teâlânın ayı” olarak ifade ediliyor. Bu ayda yapılan dua ve ibadetlerin büyük sevaplara vesile olacağı bildiriliyor.

Receb ayı duası Arapça-Türkçe okunuşu Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Receb ayında özellikle istiğfar, yani Allah’tan bağışlanma dilemek tavsiye ediliyor. Hadislerde, Receb ayında oruç tutanlar ve Allah’a yönelenler için mağfiret kapılarının açık olduğu belirtiliyor. Regaib gecesi de bu ayın içinde yer alıyor ve bu gecede yapılan duaların kabul edileceği ifade ediliyor.

ÜÇ AYLARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı hakkında Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Şaban-ı şerif, benim kendime mahsus bir aydır. Hak teâlâ Arş-ı a'lânın meleklerine azamet-i şâniyle buyurur ki: Ey benim meleklerim, gördünüz mü, benim kullarım sevgilimin ayına nasıl hürmet ediyorlar. İzzim, celâlim hakkı için ben de kullarımı af ve mağfiretime nail eyledim."

Şaban ayında yapılan ibadetlerin ve tutulan oruçların faziletli olduğu, bu ayda amellerin Allah’a arz edildiği bildiriliyor. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Gecesi, af ve mağfiret gecesi olarak öne çıkıyor. Bu gecede dua etmek, tövbe etmek ve ibadetle meşgul olmak tavsiye ediliyor.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ise orucun farz kılındığı, rahmet ve mağfiret ayı olarak biliniyor. Hadis-i şeriflerde Ramazan ayında Cennet kapılarının açıldığı, Cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığı bildiriliyor. Bu ayda yapılan duaların, ibadetlerin ve iyiliklerin kat kat sevapla karşılık bulacağı ifade ediliyor. Ramazan ayı boyunca dua, Kur’an-ı Kerim okuma, iftar ve sahurla ilgili sünnetlere riayet etmenin önemine dikkat çekiliyor.

