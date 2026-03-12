HalkBank yeni evlilere özel konut kredisi kampanyasını duyurdu. Avantajlı faiz oranı ve esnek ödeme seçenekleri sunan kredi paketinde 1 milyon TL tutarında ve 120 ay vadeli kredi için aylık taksit yaklaşık 25 bin 919 TL olarak hesaplanıyor. Ayrıca kampanya kapsamında 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunuluyor.

Yeni evlenen çiftlerin ilk konutlarını satın alabilmeleri için bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Son olarak Halkbank tarafından hayata geçirilen “Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi” ile genç çiftlere avantajlı faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri sunuldu. Kampanyanın ayrıntıları ve şartları Halkbank resmi internet adresinden paylaşıldı.

Halkbank’tan yeni evlilere konut kredisi! 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar?

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN AYLIK TAKSİTİ NE KADAR?

Bankanın paylaştığı örnek maliyet tablosuna göre 1 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredisi için aylık faiz oranı %2,45 olarak hesaplanıyor.

Bu örnek senaryoda:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 120 ay

Aylık Faiz Oranı: %2,45

Aylık Taksit: 25.919,69 TL

Tahsis Ücreti: 5.000 TL

Diğer Masraflar: 31.802 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %35,46

Bu verilere göre 1 milyon TL kredi kullanan bir kişinin aylık yaklaşık 25 bin 919 TL taksit ödemesi gerekiyor. Toplam maliyet ise kredi süresi boyunca ek masraflar ve faiz oranına göre değişebiliyor.

YENİ EVLİLERE ÖDEL KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi’nden yararlanmak isteyen müşterilerimizin; başvuru tarihi itibarıyla eşlerden herhangi birinin 35 yaşını doldurmamış olması (36 yaşından gün almamış olması), başvuru sahibi ya da eşinin taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması, resmi nikâh tarihi üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olması gerekmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası