2025 Golden Boy ödülü sahibini buldu

Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünü Paris Saint-Germain'in (PSG) oyuncusu Desire Doue kazandı.

Geçen yıl Rennes'ten Paris Saint-Germain'e transfer olan 20 yaşındaki Fransız sağ kanat, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tuttosport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde, İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan Yıldız 20 kişilik finalist listesinde yer alıyordu.

Altın Çocuk ödülünü geçen yıl Barcelona forması giyen Lamine Yamal kazanmıştı.