Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 2025 Golden Boy ödülü sahibini buldu

2025 Golden Boy ödülü sahibini buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
2025 Golden Boy ödülü sahibini buldu
Paris Saint-Germain, Rennes, Ligue 1, Arda Güler, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Desire Doue, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünün sahibi oldu.

 

Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünü Paris Saint-Germain'in (PSG) oyuncusu Desire Doue kazandı.

Geçen yıl Rennes'ten Paris Saint-Germain'e transfer olan 20 yaşındaki Fransız sağ kanat, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tuttosport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde, İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan Yıldız 20 kişilik finalist listesinde yer alıyordu.

Altın Çocuk ödülünü geçen yıl Barcelona forması giyen Lamine Yamal kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kızılay tabelası sosyal medyanın yeni fenomeni oldu: Poz vermek için şehir dışından gelenler varBelediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15'lik genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Maçta 3 gol - Spor15'lik genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Maçta 3 golGalatasaray'da Okan Buruk'tan Ajax maçı öncesi uyarı: Kimse aldanmasın! - SporOkan Buruk'tan Ajax maçı öncesi uyarıLiverpool'un konuğu Real Madrid: Arda Güler, 'düşmanına' karşı - SporLiverpool'un konuğu Real Madrid: Arda Güler, 'düşmanına' karşıJhon Duran'dan yönetimi mest eden hareket: Prim kararı alkış aldı - SporDuran'dan yönetimi mest eden hareketBeşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması: Kararı bizzat duyurdu - SporBeşiktaş'ta Adalı'dan Sergen Yalçın açıklamasıBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı - SporBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...