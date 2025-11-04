Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 15'lik genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Maçta 3 gol

15'lik genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Maçta 3 gol

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15&#039;lik genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Maçta 3 gol
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag'ı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. İngiliz ekibinde 73. dakikada oyuna giren 15 yaşındaki Max Dowman, Devler Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Premier Lig devi Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında karşılaştığı Slavia Prag'ı 3-0 yendi ve yoluna kayıpsız devam etti. 

Eden Arena'da oynanan müsabakada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 46 ve 68. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.

ARSENAL KAZANMAYI SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla dördüncü galibiyetini alan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla kayıpsız ilerledi. Henüz galibiyet alamayan Çek ekibi ise 2 puanda kaldı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Bayern Münih'i konuk edecek. Slavia Prag ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. 

15'lik genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Maçta 3 gol - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Slavia Prag deplasmanında 73. dakikada oyuna giren Arsenalli Max Dowman, 15 yaş 308 günle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Hükümet açılmadan tek kuruş yardım yok"... ABD'de 42 milyon kişi aç kalacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ajax maçı öncesi uyarı: Kimse aldanmasın! - SporOkan Buruk'tan Ajax maçı öncesi uyarıReal Madrid'in Liverpool maçı 11'i belli oldu: Arda Güler, 'düşmanına' karşı - SporReal Madrid'in Liverpool maçı 11'i belli oldu: Arda Güler, 'düşmanına' karşıJhon Duran'dan yönetimi mest eden hareket: Prim kararı alkış aldı - SporDuran'dan yönetimi mest eden hareketBeşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması: Kararı bizzat duyurdu - SporBeşiktaş'ta Adalı'dan Sergen Yalçın açıklamasıBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı - SporBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandıLeroy Sane, Alman basınına konuştu: Geri döneceğim - SporLeroy Sane, Alman basınına konuştu: Geri döneceğim
Sonraki Haber Yükleniyor...