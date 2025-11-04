15'lik genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Maçta 3 gol

Premier Lig devi Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında karşılaştığı Slavia Prag'ı 3-0 yendi ve yoluna kayıpsız devam etti.

Eden Arena'da oynanan müsabakada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 46 ve 68. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.

ARSENAL KAZANMAYI SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla dördüncü galibiyetini alan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla kayıpsız ilerledi. Henüz galibiyet alamayan Çek ekibi ise 2 puanda kaldı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Bayern Münih'i konuk edecek. Slavia Prag ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Slavia Prag deplasmanında 73. dakikada oyuna giren Arsenalli Max Dowman, 15 yaş 308 günle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.