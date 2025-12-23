PSG, takıma tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran teknik direktörü Luis Enrique'ye "ömür boyu" sürecek bir sözleşme teklif etmeyi hedefliyor. Eğer sözleşme imzalanırsa futbol tarihinde bir ilk olacak.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, teknik direktörü Luis Enrique için daha önce futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir iş yapmaya hazırlanıyor. Fransız devinin sahibi Nasser Al-Khelaifi ve yönetim kurulu, başarının mimarı olarak gördüğü İspanyol çalıştırıcıya "ömür boyu" sürecek bir sözleşme teklif etmeyi planladığı iddia edildi.

YÖNETİM MEMNUN

Son olarak Kıtalararası Kupa’da Libertadores şampiyonu Flamengo’yu devirerek şampiyonluğa uzanan PSG'nin yönetimi, takımın tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasında başrol oynayan Luis Enrique'nin performansından son derece memnun. İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre kulübü ön planda tutan futbol anlayışı, genç oyuncular üzerine kurduğu sistem ve teknik direktörlük karakteri, bu kararın alınmasında etkili oldu.

PSG için en büyük soru işareti İspanyol teknik adamın teklife olumsuz bakma ihtimali.

Haberde, PSG yönetiminin Luis Enrique'ye ömür boyu sürecek bir sözleşme teklif ederek futbol tarihinde bir ilke imza atmayı hedeflediği belirtildi. Taraflar arasında resmi görüşmelerin yakın zamanda başlayabileceği ifade edildi.

ENRIQUE'NİN KARİYERİ

Takıma katıldığından beri herkesi sahada ve saha dışında disipline teşvik eden Luis Enrique, birbiri için mücadele eden bir takım kurma konusunda hedeflerine başarıyla ulaştı. Kylian Mbappe'ye Michael Jordan üzerinden örnek verdiği ve ondan savunmada daha fazlasını istediği video internette yoğun ilgi çeken Luis Enrique, yıldız golcünün takımdan ayrılmasının ardından Ousmane Dembele'nin Ballon d'Or kazanmasıyla sonuçlanan süreç sonrasında da övgülerin odağı oldu.

Senelerdir yüksek bonservis bedelleriyle yıldız oyuncu transferleri yapmasıyla tanınan PSG, Enrique döneminde potansiyel vaat eden genç yeteneklere yönelen ve oyun organizasyonunu ön planda tutan bir görüntü kazandı.

Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında Barcelona altyapısında başlayan Luis Enrique, daha sonra Roma ve Celta Vigo'yu çalıştırdı. Barcelona'da 4 yıl, İspanya Milli Takımı'nda ise 3 yıl görev alan tecrübeli teknik adam, 2023 yazında PSG'nin başına geçti.

Luis Enrique, 2025 yılında PSG ile birlikte Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupası’nda şampiyon oldu. Tecrübeli teknik adamın takvim yılı içerisinde kazanamadığı tek kupa, Chelsea'ye 3-0'lık skorla kaybettikleri Kulüpler Dünya Kupası.

