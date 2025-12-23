Galatasaray, Uruguaylı ön libero için harekete geçti. Sezon başında yüksek bedelli transferler yapan sarı kırmızılılar, FFP sebebiyle oyuncuyu altı aylığına Man. United’dan kiralamak istiyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, bir taşla iki kuş vurmanın peşinde! Sezon başında Osimhen, Singo ve Uğurcan gibi bonservis bedeli yüksek isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar, UEFA’nın yüzde 70 kriteri sebebiyle, orta saha için ‘kiralama formülünü’ devreye aldı. G.Saray’ın ocakta orta saha için birinci hedefi Manuel Ugarte’yi, İngiliz devi Manchester United’dan kiralamak olacak.

UNİTED’DA MUTSUZ

Premier Lig ekibinde bu sezon sadece 11 maça çıkan Ugarte’yi, Galatasaray altı aylığına kiralık olarak getirmek istiyor. Sarı kırmızılı yönetim Torreira’yı olduğu gibi efsane kaptanı Muslera’yı da Uruguaylı oyuncu için devreye soktu. Oyuncunun da Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Berkan Kutlu ile de yolları ayırmayı planlayan Aslan, Hoffenheim’ın merkez orta saha oyuncusu Umut Tohumcu’yu da satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Manuel Ugarte (Solda)

50 MİLYONLUK ADAM

PSG’den 50 milyon avro karşılığında 2024 yazında Manchester United’a transfer edilen ön libero Ugarte, Ada’da aradığını bulamadı. Bu sezon sadece 11 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu gol ve asist katkısı yapamadı.

