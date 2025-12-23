Kupa derbisine birçok eksik oyuncuyla çıkacak olan Fenerbahçe’nin güveni tam. Beşiktaş’a karşı lig randevusundan zaferle çıkan Tedesco, kupa mücadelesini de kazanarak namağlup ünvanını sürdürmekte kararlı.

Süper Lig’in ilk yarısını namağlup tamamlayarak Fenerbahçe’ye 20 yıl sonra bir ilki yaşatan Domenico Tedesco, yenilmezlik ünvanını Türkiye Kupası’na da taşımak istiyor. Beşiktaş’a karşı ligde 2-0’dan 3-2’lik galibiyete uzanarak tarih yazan İtalyan teknik adam, kadrosundaki 13 eksiğe rağmen kupada da zafere odaklanmış durumda. Jose Mourinho sonrasındaki dokunuşlarıyla takımı ateşleyen Tedesco, “Evet, eksiklerimiz var ancak sahaya on biri çıkacağız” diyerek oyuncularına güvendiğini söyledi.

TAKIMINA GÜVENİ TAM

Asıl sıkıntıyı kulübede çekecek olan Domenico Tedesco, “Futbolun içinde bu tür süreçler yaşanabiliyor. Sakatlık, ceza, eksikler, hepsi oyunun doğal akışında karşılaşabilecek zorluklar. Bizim işimiz bahane üretmek değil, bu durumla başa çıkabilmek, çözümler üretmek” derken, Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, “Şartlar ne olursa olsun derbiler her zaman zordur. Ancak bu maçları kazanmak da bir o kadar anlamlıdır. Bunu başaracağımıza inanıyoruz” sözlerini kullandı.

