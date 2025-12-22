Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, takımdaki eksiklerin yerini genç oyuncularla dolduracak.

Fenerbahçe, yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

GENÇ OYUNCULAR KADRODA OLACAK

Takımdaki eksiklikler nedeniyle akademiden çağrılan oyuncular da antrenmanda yer aldı. Tedesco, derbinin kadrosuna genç oyuncuları da dahil edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin genç oyuncuları

TAKIM KAMPA GİRDİ

Bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası