Portekizli Aida Oliviera (24) İstanbul’da yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Aile şikâyetçi oldu. Adli Tıp “Kusur doktorda” dedi.

İsviçre’den yağ aldırma operasyonu için Türkiye’ye gelen Portekizli Aida Alexander Oliviera (24), ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti.

2024 yılında sosyal medyadaki bir ilan aracılığıyla doktoruyla iletişime geçen Oliviera, Şişli’deki bir muayenehanede yağ aldırıp, kalçaya enjeksiyon yaptırdı.

Adli Tıp, doktoru kusurlu buldu: Estetik hayaliyle geldi Türkiye’de can verdi

İşlem sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Kızlarının şüpheli ölümüyle sarsılan aile, sorumluların yargılanmasını istiyor. Acılı baba Friatas Riberio “Biricik kızımız Aida’yı öldürdüler. Bunu doğrulayan kanıtlar ve belgeler var. Kızımız için adalet istiyoruz. Birileri suçlu ve cezasını çekmeli” ifadelerini kullandı.

7 Mart 2024’teki ölümü sonrası Aida’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan doktorun sürece müdahale ettiği ve kuzeninin ifadesi sırasında usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre, ifade sırasında yeminli tercüman yerine doktorun yönlendirdiği bir personel görev aldı. Ailenin avukatı Enes Osman Taşer “Karakola kendi elemanını göndererek ifadesinde ‘şikâyetçi değilim’ diye bir ibareyi kayıt altına aldırmış. Bunu Portekizli aileye ilettiğimiz zaman şoke oldular” dedi. Adli Tıp Kurumunun doktoru kusurlu bulduğu olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

