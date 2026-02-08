Malatya’da 6 Şubat depreminde kızını kaybeden Gülden Sarıgül, evlat acısının 3. yıl dönümünde kucağına aldığı oğluyla hüzün ve sevinci birlikte yaşadı.

Malatya’da depremzede bir aile, asrın felaketinden tam üç yıl sonra çocuklarını kaybettikleri saatte evlat sahibi oldu.

Gülten Sarıgül, eşi ve üç çocuğuyla Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde yaşıyordu. Beş katlı binanın 4. katında oturuyorlardı.

6 Şubat 2023 depreminde apartmanları yıkıldı. Aile enkaz altında kaldı. Yaklaşık 6 saat sonra 10.30’da 12 yaşındaki İkranur’un cansız bedeni çıkarıldı.

Küçük kızlarının ölümüyle sarsılan aile, hayata yeniden tutundu. 37 yaşındaki anne Gülten Sarıgül, geçen yıl hamile kaldı.

Sarıgül ailesi, depremin yıl dönümünde 6 Şubat günü kızları İkranur’un naaşının çıkarıldığı saatte oğullarını kucağına aldı.

Gülten Sarıgül, kızını kaybettiği gün yeni bir evlada kavuşmanın hüzün ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Baba Ahmet Sarıgül de “6 Şubat günü Allah’ım bize oğlumu lütfetti. Kızımın ölüm yıl dönümüydü, mezarlığa gidemedik. Mutluyuz, sevinçliyiz bir yandan da üzüntülüyüz” diye konuştu.

