Anadolu Ajansı • Osmaniye
Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde B.E. idaresindeki otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü kavşağında C.B'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Erdal Babur, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR