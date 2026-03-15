Sivas'ta aile içi dehşet: 2 ölü, 1 ağır yaralı! Saldırgan 15 yaşında...
Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk babasını, ağabeyini öldürdü, babaannesini ağır yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.
2 dk önce
Sivas'ta silah sesi üzerine yapılan ihbar sonucu bir baba ve oğlunun hayatını kaybettiği, babaannenin ise ağır yaralandığı olayda 15 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
- Sivas'ta silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Baba S.Y. (50) ve oğlu M.Y. (24) olayda hayatını kaybetti.
- Ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
- Şüpheli U.B.Y. (15) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Korkunç olay Sivas'ta yaşandı. Silah sesi duyan komşular ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA VE OĞLU ÖLDÜ
Eve gelen ekipler, baba S.Y. (50) ve oğul M.Y'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli U.B.Y. (15) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
YORUMLAR