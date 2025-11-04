Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ajax maçı öncesi uyarı: Kimse aldanmasın!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ajax maçı öncesi uyarı: Kimse aldanmasın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Okan Buruk&#039;tan Ajax maçı öncesi uyarı: Kimse aldanmasın!
Galatasaray, Okan Buruk, Ajax, Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşacaklar maç öncesi açıklamalarda bulunuyor. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalar yapıyor. 

Okan Buruk'un açıklamaları:

"BİR ÇIKIŞ MAÇI OLARAK GÖRDÜKLERİNİ BİLİYORUZ"

"Rakibimizin Şampiyonlar Ligi sırlamasındaki yeri bizi ilgilendirmiyor. Rakibimizin bizi ne kadar yenmek isteyeceğini tahmin edebiliyoruz. Bir çıkış maçı olarak gördüklerini biliyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Çıkış olarak görüyorlar ve bize karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklar. Bunu düşünerek hazırlanmamız gerekiyor, zaten öyle hazırlandık. Ajax en iyi durumda değil ama önemli oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi motivasyonumuzla, son iki maçta 6 puan aldık. Burada alacağımız bir galibiyet, bizi çok farklı yere götürecek. Bizim için çok büyük önemi var."

"YİNE CESUR OYNAYACAĞIZ"

"Cesur oynuyoruz. O cesaretimizden taviz vermedik. 3 maça bakıyoruz, çok fazla gol pozisyonu üreten, gol atan bir Galatasaray var. Son Bodo maçında pozisyon beklentisi olarak Şampiyonlar Ligi'nin üzerinde rakamlara ulaştık. Liverpool maçında 3-4 net pozisyon var. Aynı cesur oyunu sürdürüyoruz. Ajax'a bakınca da bizim için önemli şeylerden biri, rakibimizin son maçlarda yaptıkları top kayıpları. Son maçlarda top kayıpları yapıyorlar ama iyi ayaklara sahipler. Rakibimizin üzerinde planlarımız var. Hep cesur oynadık. Yine cesur oynayacağız, taviz vermeyeceğiz. Kimle oynarsak oynayalım kazanmak istiyoruz. Hiçbir maça beraberlik için çıkmadık. Bu maçta da aynısı olacak."

"EN BÜYÜK HEDEF HER TAKIM İÇİN İLK 8'E GİRMEK"

"İki maç kazandık. Üçüncü maçı kazanmak istiyoruz. En büyük hedef her takım için ilk 8'e girmek. Bu maç o anlamda bizim için çok kritik. Aynı açıdan Ajax için de kritik. İlk puan ve galibiyetlerini almak istiyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Geçen sene buradaki maça ilk 8'i garantilemek için çıktık ama olmadı. Geçen sene daha başarılı bir Ajax vardı. Ama söylediğim gibi, çok büyük şeylerin değiştiğini düşünmüyorum. Bizim daha değişik, tecrübeli bir kadromuz var. Tabii ki eksiklerimiz var. Eksiklerini tamamlayan, özgüvenli bir Galatasaray var. Bunu da göstermek istiyoruz. Aynı kupa da değil, Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu çok daha fazla oluyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye lideri Şara, Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a gidiyor! Tarih belli olduRusya Oreshnik sisteminin seri üretimine başladı! Putin, balistik füze gözdağı verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Madrid'in Liverpool maçı 11'i belli oldu: Arda Güler, 'düşmanına' karşı - SporReal Madrid'in Liverpool maçı 11'i belli oldu: Arda Güler, 'düşmanına' karşıJhon Duran'dan yönetimi mest eden hareket: Prim kararı alkış aldı - SporDuran'dan yönetimi mest eden hareketBeşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması: Kararı bizzat duyurdu - SporBeşiktaş'ta Adalı'dan Sergen Yalçın açıklamasıBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı - SporBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandıLeroy Sane, Alman basınına konuştu: Geri döneceğim - SporLeroy Sane, Alman basınına konuştu: Geri döneceğimAjax'ta Heitinga'dan Galatasaray itirafı: 'Maalesef' diyerek açıkladı - SporAjax'ta Heitinga'dan Galatasaray itirafı: 'Maalesef' diyerek açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...